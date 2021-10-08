شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن توقف حركة قطارات خط المناشى بسبب كابل كهرباء ضغط عالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر توقف حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم بخط إمبابة / المناشى / إيتاى البارود بسبب تدلى كابل ضغط عالى تابع لشركة نقل الكهرباء أعلى السكة.

وأكدت هيئة السكة الحديد، فى بيان اليوم، أن الكابل معارض لحركة مسير القطارات، وأنه على الفور قد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجز القطارات على جانبى العطل وجارى التعامل مع الحدث بمعرفة شركة نقل الكهرباء لرفع الكابل لعودة الحركة الى طبيعتها .

كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تقوم حالياً بتدوير القطارات من محطة برطس لخدمة الركاب.