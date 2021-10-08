شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا ريسا ودميترى موراتوف يحصلان على جائزة نوبل للسلام لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الفلبينية ماريا ريسا والروسي ديمتري ماراتوف، على جائزة نوبل للسلام لدورهما فى الدفاع عن حقوق الإنسان لعام 2021، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

يشار إلى أن جائزتي العلوم والأدب منحتا في ستوكهولم إلى رجال فقط هذا العام، لكن قد تتوج جائزة نوبل للسلام امرأة واحدة أو حتى ثلاث نساء. والمرشحات هن زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا وصاحبتيها، ماريا كوليسنيكوفا وفيرونيكا تسيبكالو. وقد تذهب الجائزة إلى معارض آخر من بيلاروس هو أليس بيلياتسكي.

وعقب فوز برنامج الغذاء العالمي بالجائزة العام الماضي، تتحدث تكهنات عن ناشطين أو منظمات تعمل ضد ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعتبرها خبراء العدو الأول.

وقال دان سميث مدير مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن "أزمة تغير المناخ تتفاقم. فيضانات وحرائق في كل مكان ودرجات حرارة قياسية في العديد من الأماكن، وذوبان جليد البحر في القطب الشمالي".

وأعرب سميث عن توقعه "أن تذهب الجائزة إلى مجموعة من ناشطي المناخ قد تشمل غريتا تونبرغ".

ومن الأسماء الأخرى المتداولة كمرشحين محتملين للحصول على جائزة نوبل للسلام، "الحملة ضد الروبوتات القاتلة" ومنظمة "الشفافية الدولية" لمكافحة الفساد و"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" ومدققي الحقائق في "الشبكة الدولية لتقصي المعلومات" والمستشارة الألمانية في نهاية عهدها أنجيلا ميركل.

يشار إلى أن تسلم الجائزة التي تتكون من شهادة وصك مصرفي بقيمة عشرة ملايين كرونة وهو ما يعادل 980 الف يورو، يجري تقليديا في العاشر من ديسمبر، في ذكرى وفاة ألفريد نوبل.