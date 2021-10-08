بالصور.. الأطباء يتوافدون على "دار الحكمة" للتصويت بانتخابات التجديد النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمود بكار:

توافد عشرات الأطباء، على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ للتصويت فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

يأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة المتابعة للجنة العليا والمشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ورصدت عدسة الخليج 365، إقبال عشرات الأطباء على المشاركة في الانتخابات بمقر النقابة بدار الحكمة بالقاهرة.

ودعت النقابة أعضائها إلى المشاركة في الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، مشيرةً إلى أن مقرات الانتخابات تفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

تضمنت المقاعد التي من المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.

وبشأن أعضاء مجلس النقابة على مستوي الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.