ضبط شخص بحوزته بندقية خرطوش وهيروين في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أحد العناصر الإجرامية، بحوزته بندقية خرطوش وكمية من مخدر الهيروين.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت قيام (أحد العناصر الإجرامية -سبق اتهامه في 16 قضية أبرزها "سلاح بدون ترخيص -مخدرات - سرقات متنوعة" - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش -عدد من الطلقات لذات العيار-كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي-هاتف محمول)، و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.