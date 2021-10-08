أول إجراء من "النيابة الإدارية" بعد العثور على كمية من لقاح كورونا في ترعة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح "ڤيروس كورونا" ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، قد رصدت تداول الواقعة أمس الخميس الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعرض الواقعة على المستشار / رئيس الهيئة، كلف النيابة الإدارية ببني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأنه باشرت النيابة الإدارية ببني مزار تحقيقاتها في الواقعة على الفور، وقام المستشار كمال دراز مدير النيابة، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٤٢٠ / ٢٠٢١ بني مزار، وتشكيل فريق تحقيق من كل من الأستاذ محمد يحيى العطار، رئيس النيابة، ومحمود خليفة رئيس النيابة، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.