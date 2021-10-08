شكرا لقرائتكم خبر عن إيفون نبيل تستغيث من جديد بعد احتجاز زوجها لأبنائها وسرقة منزلها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت البلوجر إيفون نبيل، للظهور والإستغاثة من جديد بعد شهر تقريبا من خروجها والتأكيد على أمانها بعد أزمتها الأولى التى نشبت مع زوجها خلال شهر سبتمبر الماضى، وأعلنت تفاصيلها أيضًا فى استغاثة مماثلة عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وحاليًا نشرت فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، كاشفة عن آخر التطورات في أزمتهما، ومنعها من التواصل مع أطفالهما.



ايفون نبيل



ايفون

وقالت إيفون نبيل، في الفيديو التي كتبت عنوانه، "بلاغ للنائب العام.. لأني مش عارفة إيه اللي هيحصل مع ولادي"، "اللايفات اللي ماحبش أعملها بقت كتير أوى، صدقوني كنت واخدة قرار، إلا لو حاجة تخص العيال، المشكلة ماكنتش أتخيل إنها بالسرعة ديه.. بناشد أي حد له سلطة والنائب العام أنا خايفة عيالي يسافروا فجأة، وخايفة وعايزة أعمل منع لعيالي".

وأضافت باكية: "اللي حصل الفترة اللي فاتت، رجعت بيتي تاني أنا والعيال، والباص بتاع المدرسة بيجيلهم بدري، لحد ما جالي كورونا، زوجي طلب يشوف العيال، حسيت يومها بصداع وتكسير في الجسم وسخونة، كلمته خلي العيال معاك وتقريبا عندي كورونا، أهله ساكنين في نفس العمارة، ولما كشفت طلع عندي كورونا، وتاني يوم بيقولي كفاية بقى هاجي أقعد في البيت، ورفضت وقولتله في مشكلة مش هينفع أقعد معاك، وسبت البيت ومشيت بعد ما كلمت أخويا، ومكنش عايزني أمشي، ومارضيش يخليني أخد باقي حاجتى".

وتابعت: "بناشد المجلس القومي للمرأة.. عايزة أعرف أجيبهم، هيروحوا من حضني.. زوجي اخترق المحضر بعدم التعرض اللي عاملاه ليا ولولادي، هجيب ولادي لحضني جوه البلد، ليه توصل المرحلة لرؤية ونتقابل في جنينة ولا في مكان، خدت العيال بالذوق ومش عايز ترجعهم".

وأضافت: "أخته المنفصلة واللي عايشين معاه، رافضين يرجعولي ولادي أو إني أكلمهم وأتواصل معاهم، بعد ما كنت بكلمهم من عند المدرسة بتاعتهم وأنا عندي كورونا، اللي داقت من نفس الكاس، بتقولهم متكلموش ماما ومرة خطفت التليفون من بنتي وهي بتكلمنى".

ولم تمر ساعات، إلا وعادت "إيفون" بنشر فيديو جديد تؤكد فيه عودة أبنائها بفضل رجال الشرطة، واستطاعت التمكين من منزلها، لكنها فوجئت بسرقة المنزل، حيث قالت: "قررت أروح البيت أخد شوية حاجات، وأرجع عند ماما بالأولاد، لكن لقيت حاجات كتير اتسرقت.. خدوا الميكرويف، والديب فريزر، حتى اللحمة والفراخ، وخدوا الشامبوهات، والكريمات بتاعتي كلها، وهدوم وإكسسوارات وفلوس كمان".