شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق فاضية.. شاهد حركة المرور صباح اليوم الجمعة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا صباح اليوم الجمعة، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر وطريق الكورنيش بمحافظة القاهرة، حيث ظهرت حالة من السيولة في حركة السير أمام قائدي السيارات، وسط انتشار لضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة المرور، والحفاظ على انتظامها.

وانتظمت حركة السير بكافة الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، وسط انتشار لضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور، لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين.

كما شهدت حركة المرور أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية سيولة وانتظام، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وظهرت سيولة مرورية تامة، فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، خاصة بمنطقة أعمال توسعة الطريق الدائري بنزلة قليوب.