شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج 280 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 26 شابا بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 26 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 364 طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أغسطس الماضي- أن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً بصرف 87 ألف جنيه للعمالة المسجلة، كما تم صرف 125 ألفاً و587 جنيه فى إطار مبادرة "عنيك فى عنينا" لإجراء الكشف الطبى على العمالة بمواقع العمل داخل المحافظة.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة، والقيام بـ22 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتين توعويتين.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 280 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و فى مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 285 منشأة، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 3 شكاوى عمالية .

من ناحية أخرى، بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتلقي العاملين للجرعة الثانية من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة يومين بمقر المديرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين.