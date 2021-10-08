شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين قرار القضاء الإسرائيلى بمنح اليهود الحق فى الصلاة بالأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان فضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بأشد العبارات- قرار القضاء الإسرائيلى الذى يقضى بمنح اليهود الحق فى الصلاة فى باحات المسجد الأقصى المُبارك، بما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذى هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين، مشدداً على أن هذا القرار يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية.

ودعا مفتى الجمهورية فى بيانه - اليوم - المجتمع الدولى إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية؛ اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

وناشد فضيلة المفتى المجتمع الدولى بكافة هيئاته ومنظماته والأحرار فى مختلف أنحاء العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة.

وحذر فضيلة المفتى من خطورة استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضى الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هويتها التاريخية الحقيقية فى إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.

كما حذر مفتى الجمهورية من التداعيات والتبعات الخطيرة التى ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلى وتداعياته على الأمن والاستقرار فى المنطقة، مما يؤدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية فى المنطقة.

ودعا فضيلة المفتى إلى ضرورة توعية الشباب العربى والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، وإلى عدم التخلى - مطلقا- عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كافة حقوقه المشروعة.

جدير بالذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت قراراً بمنح اليهود حق أداء صلاة صامتة فى الحرم القدسى للمرة الأولى؛ حيث قالت: "إن الصلاة الصامتة فى الحرم القدسى لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي".