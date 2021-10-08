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15 إجراء من قطاع المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسى الجديد.. تعرف عليهم

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القاهرة - سامية سيد - في إطار استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، أصدر القطاع عدد من الضوابط حرصا على سلامة الطلاب كالآتى:

 

- الحفاظ على التباعد الجسدي بين الطلاب في جميع المراحل بعضهم البعض 

 

- الحفاظ على التباعد الجسدي بين المعلم والطلاب عند تحركه لمسافة لا تقل عن واحد متر بحد أدنى

 

- في حالة تعذر تطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب يمكن زيادة المسافة لمترين.

 

- يلتزم الطلاب بارتداء الكمامة  ويمنع ارتداء الكمامة للطالب الذي يجد صعوبة في التنفس أو لا يستطيع إزالة الكمامة بنفسه ويحتاج لمساعدة . 

 

- التأكد من التهوية الجيدة للفصول . 

 

- يراعـي عـدم التزاحم عنـد دخـول الفصـول أو أي القاعات التي تخص العملية التعليمية وتكـون مسئولية ذلك على المختص عن فترة الدخول 

 

- تكون بداية الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالتتابع خلال الأسبوع الأول حرصا على عدم التزاحم وسلامة التلاميذ

 

- عند ممارسة أي نشاط يتطلب تقسيم الطلاب لمجموعات يجب ألا تزيد المجموعة الواحدة عن أربعة طلاب . 

 

- يحظر ممارسة أي أنشطة رياضية شديدة التلامس أو متوسطة التلامس 

 

- الحفاظ على التباعد الجسدي أثناء طابور الصباح والفسحة المدرسية بالصورة المناسبة من خلال توزيع الصفوف لفترات راحة مختلفة .

 

- تخفيض كثافات الحضور في قاعات الاجتماعات بما لا يزيد عن 70 % من الطاقة الاستيعابية للقاعة.

 

- متابعة عدم التزاحم على دورات المياه والحفاظ على النظافة الدائمة لها والمستلزمات اللازمة لذلك . 

 

- الحفاظ على النظافة العامة لجميع المبنى المعهد ومحيطه بشكل دائم .

 

- الحفاظ الدائم على تهوية الفصول والقاعات المختلفة .

 

- التأكد من جاهزية غرف العزل بالمعاهد المختلفة .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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