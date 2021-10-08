شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إجراء من قطاع المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسى الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، أصدر القطاع عدد من الضوابط حرصا على سلامة الطلاب كالآتى:

- الحفاظ على التباعد الجسدي بين الطلاب في جميع المراحل بعضهم البعض

- الحفاظ على التباعد الجسدي بين المعلم والطلاب عند تحركه لمسافة لا تقل عن واحد متر بحد أدنى

- في حالة تعذر تطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب يمكن زيادة المسافة لمترين.

- يلتزم الطلاب بارتداء الكمامة ويمنع ارتداء الكمامة للطالب الذي يجد صعوبة في التنفس أو لا يستطيع إزالة الكمامة بنفسه ويحتاج لمساعدة .

- التأكد من التهوية الجيدة للفصول .

- يراعـي عـدم التزاحم عنـد دخـول الفصـول أو أي القاعات التي تخص العملية التعليمية وتكـون مسئولية ذلك على المختص عن فترة الدخول

- تكون بداية الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالتتابع خلال الأسبوع الأول حرصا على عدم التزاحم وسلامة التلاميذ

- عند ممارسة أي نشاط يتطلب تقسيم الطلاب لمجموعات يجب ألا تزيد المجموعة الواحدة عن أربعة طلاب .

- يحظر ممارسة أي أنشطة رياضية شديدة التلامس أو متوسطة التلامس

- الحفاظ على التباعد الجسدي أثناء طابور الصباح والفسحة المدرسية بالصورة المناسبة من خلال توزيع الصفوف لفترات راحة مختلفة .

- تخفيض كثافات الحضور في قاعات الاجتماعات بما لا يزيد عن 70 % من الطاقة الاستيعابية للقاعة.

- متابعة عدم التزاحم على دورات المياه والحفاظ على النظافة الدائمة لها والمستلزمات اللازمة لذلك .

- الحفاظ على النظافة العامة لجميع المبنى المعهد ومحيطه بشكل دائم .

- الحفاظ الدائم على تهوية الفصول والقاعات المختلفة .

- التأكد من جاهزية غرف العزل بالمعاهد المختلفة .