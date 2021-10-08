شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إجراء من قطاع المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسى الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
- الحفاظ على التباعد الجسدي بين الطلاب في جميع المراحل بعضهم البعض
- الحفاظ على التباعد الجسدي بين المعلم والطلاب عند تحركه لمسافة لا تقل عن واحد متر بحد أدنى
- في حالة تعذر تطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب يمكن زيادة المسافة لمترين.
- يلتزم الطلاب بارتداء الكمامة ويمنع ارتداء الكمامة للطالب الذي يجد صعوبة في التنفس أو لا يستطيع إزالة الكمامة بنفسه ويحتاج لمساعدة .
- التأكد من التهوية الجيدة للفصول .
- يراعـي عـدم التزاحم عنـد دخـول الفصـول أو أي القاعات التي تخص العملية التعليمية وتكـون مسئولية ذلك على المختص عن فترة الدخول
- تكون بداية الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالتتابع خلال الأسبوع الأول حرصا على عدم التزاحم وسلامة التلاميذ
- عند ممارسة أي نشاط يتطلب تقسيم الطلاب لمجموعات يجب ألا تزيد المجموعة الواحدة عن أربعة طلاب .
- يحظر ممارسة أي أنشطة رياضية شديدة التلامس أو متوسطة التلامس
- الحفاظ على التباعد الجسدي أثناء طابور الصباح والفسحة المدرسية بالصورة المناسبة من خلال توزيع الصفوف لفترات راحة مختلفة .
- تخفيض كثافات الحضور في قاعات الاجتماعات بما لا يزيد عن 70 % من الطاقة الاستيعابية للقاعة.
- متابعة عدم التزاحم على دورات المياه والحفاظ على النظافة الدائمة لها والمستلزمات اللازمة لذلك .
- الحفاظ على النظافة العامة لجميع المبنى المعهد ومحيطه بشكل دائم .
- الحفاظ الدائم على تهوية الفصول والقاعات المختلفة .
- التأكد من جاهزية غرف العزل بالمعاهد المختلفة .