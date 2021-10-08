القوى العاملة: تعيين 26 شابا واستخراج 280 شهادة قياس مستوى المهارة بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح قامت بتعيين 26 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 364 طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات خلال أغسطس الماضي، وفقا لبيان الوزارة، الجمعة، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً بصرف 87 ألف جنيه للعمالة المسجلة، كما تم صرف 125 ألفاً و587 جنيها في إطار مبادرة "عنيك في عنينا" لإجراء الكشف الطبي على العمالة بمواقع العمل داخل المحافظة.

وأضاف أنه بمجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة والقيام بـ 22 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتحرير 16 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن عقد ندوتين توعيتين.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 280 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبمجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 285 منشأة وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة وبحث 3 شكاوى عمالية.