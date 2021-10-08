بعد زيادة أسعار البنزين.. النقل العام توضح موقف التذاكر على خطوط الهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عدم وجود زيادة في أسعار تذاكر خطوط الهيئة.

وقال علي، لمصراوي، صباح الجمعة، إنه لا توجد زيادة في أسعار تذاكر الهيئة وإن الأسعار كما هي.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتي: 7 جنيه للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 7% وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بحوالي 0.1% وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وعليه راجعت اللجنة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021 وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.