الأمن الاقتصادي: ضبط 1246 قضية تموينية و 241 قضية ضرائب وجمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية جهودها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود شرطة التموين، خلال 24 ساعة، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1246 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية).

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، 241 قضية متنوعة من بينها "ضرائب عامة وقيمة مضافة، جمارك".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.