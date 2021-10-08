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لتوفير مستلزمات مدرسية بأسعار مُخفضة.. الداخلية تواصل المرحلة الـ 19من "كلنا واحد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"؛ للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية(moi.gov.eg)، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس " المستجد".

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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