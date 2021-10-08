شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 12 مسجدا اليوم.. بينها مسجد الروضة فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 12 مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو حتى الآن 218 مسجدًا، منها 195 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و23 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، مسجد الروضة بحى الروضة بمدينة طور سيناء وهو أكبر مسجد بمدينة طور سيناء، حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلى 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.



2. برج الجزيرة – منشية جلال – بنى مزار

3. الإمام الشعراوى – الروضة – حلوة - مطاي

4. الفتح – منبال - مطاي

5. الرحمن – عزبة الزمرد قفادة - مغاغة

6. الفولى – هريف – الشيخ تمى – أبو قرقاص

7. الرحمن البرباوي- عزبة البرباوى – إتليدم – أبو قرقاص

8. أبو غرير البحرى – قرية أبو غرير – أبو قرقاص

مديرية أوقاف جنوب سيناء

9. الروضة – حى المروة – طور سيناء

10. الحاجة عزيزة محمد درويش- أرض الجمعية – طور سيناء

مديرية أوقاف أسوان

11. الحمد لاب – غرب أسوان – التابع لإدارة أوقاف المركز

مديرية أوقاف الإسكندرية

12. مسجد الشيخ زايد - الكيلو 52 - الساحل الشمالى - طريق الإسكندرية مطروح