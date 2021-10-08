شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعدل مدة غلق الفصول أو المدرسة بسبب كورونا لتصبح 14 يوما بدلا من 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل مدة الغلق الخاصة بالفصل أو المدرسة فى حالة ظهور إصابة بكورونا، حيث أكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على أن تكون مدة الغلق 14 يوما فقط بدلا من 28 يوما، وذلك حرصا على صالح الطلاب واستمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم وتحصيلهم الدراسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت ضوابط وتعليمات هامة قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، نسردها فى النقاط التالى:

- التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والإداريين طوال اليوم الدراسى.

- الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية.

- متابعة نسب تلقي اللقاح لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

- تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وادارة ومديرية.

- تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة.

- تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة.

- تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال كل الفراغات المتاحة أو اللجوء إلى تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر بناء على قرار مدير المديرية طبقا لظروف كل مديرية.

- نشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية.

- توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة.

- تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي والخروج آخر اليوم.

- يقوم مسئول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.

- الطالب الذي تتعدى درجة حرارته 38 يمنع من دخول الفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولي أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع.

- في حالة الاشتباه في إصابة الطالب بكورونا يتم عزل الطالب منزليا لمدة أسبوعين على الأقل وإبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

- يتم تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب.

- يتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الإذاعة المدرسية.

- تقسيم الانشطة الرياضية أثناء اليوم الدراسي إلى مجموعات ذات إعداد قليلة، ويفضل عدم ممارسة أنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.

- إلزام جميع المتواجدين في المدرسة بارتداء الكمامات وغسل الأيدي بشكل مستمر واستخدام الكحول ، ما عدا التلاميذ دون سن الـ 12 سنة غير ملزمين بارتداء الكمامات في المدرسة ويمكن ارتداء الفيس شيلد.

- على كل مدرسة حصر جميع هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومي والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب وحصر جميع أسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث أسباب المرض ومتابعتهم.

- في حالة وجود حافلة للمدرسة تقل الطلاب يقوم المشرف عليها بمتابعة تطهيرها قبل صعود الطلاب وبعد وصولهم ويصعد الطلاب ويجلسون بشكل فيه تباعد.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة ظهور إصابات كورونا فى المدرسة :

ـ إذا لاحظ المشرف أو الزائرة الصحية علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله في غرفة العزل حتى استدعاء ولى أمره ويقوم الطبيب بالكشف عليه مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية مع إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية في حالة الاشتباه.

- عند التأكد من الإصابة بكورونا يعزل الطالب لمدة أسبوعين على الاقل مع متابعة المخالطين له.

- في حالة إصابة الطالب أو المعلم مع إثبات ذلك بتقرير معتمد من التأمين الصحي يتم إخطار المدرسة لإبلاغ الإدارة التعليمية والصحية للحصول على عزل منزلي لمدة اسبوعين على الأقل.

- في حالة حدوث اختلاط ايجابي لحالة كورونا مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي ومتابعة حالته شريطة اخطار ما يفيد مخالطته لحالة كورونا ايجابية مؤكدة.