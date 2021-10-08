شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعرف انك مصاب بالاكتئاب؟ أمين عام الجمعية المصرية للطب النفسى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام رامى أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسى، أن مرض الاكتئاب عبارة عن مجموعة من الأعراض هذه الأعراض تتمثل فى حزن شديد يستمر طوال اليوم لمدة لا تقل عن أسبوعين مستمرين.

وأضاف أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسى ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحزن الشديد يصاحبه فقدان القدرة على الاستمتاع بأى شئ فى الحياة وعدم القدرة على أداء الأعمال المعتادة التى يفعلها الإنسان ونقص فى التركيز يؤدى إلى عدم قدرة الإنسان على التحدث للآخرين، والعزلة الاجتماعية والأفكار السلبية السوداوية واضطرابات النوم واضطرابات الشهية وقد يصاحب ذلك افكار انتحارية .

وأوضح أنه حال حدوث هذه الأعراض السابق ذكرها مع بعضها البعض وتستمر لفترة لا تقل عن أسبوعين هذا ما يسمى مرض الاكتئاب وليس الحزن والإحباط الذى يحدث للكثيرين بشكل متفاوت ومؤقت.

وأضاف أستاذ الطب النفسى ، أن هذا المرض منتشر ويصيب مجموعة كبيرة من الناس وللتعرف عليه لابد أن يكون لدينا وعى بأعراض هذا المرض لو عرفنا الاعراض، قائلا : لو حسيت بهذه الأعراض لمدة أسبوعين متواصل لابد من التوجه للحصول على المساعدة وايضا إذا كان لديك أبن او ابنه تلاحظ عليهم هذه الأعراض ينبغى التوجه بهم لطلب المساعدة على الفور ".

وأكد الدكتور هشام رامى ، أنه كلما اتجهنا للمساعدة مبكرا كلما كان الشفاء تاما ووقينا أنفسنا وأولادنا من مضاعفات مرض الاكتئاب، لافتا إلى أنه الاكتئاب مثل أى مرض آخر له مضاعفات ومن أهم مضاعفاته الاكتئاب الشديد الجسيم الذى لم يتم معالجته ولم يتم اللجوء للمساعدة قد يؤدى لسيطرة الأفكار الانتحارية على الشخص مما قد يدفعه للانتحار ولكن من رحمه ربنا أن هذا لا يحدث إلا فى نسبة قليلة ممن يعانون من الاكتئاب شديد الحدة ولم يعالج ولم يتم اللجوء المساعدة .

وحول أدوية الاكتئاب ، أوضح أمين عام الجمعية المصرية للطب النفسى، أن أدوية الاكتئاب متوفرة وفعالة بل وزارة الصحة تقدم هذه العلاجات مجانا فى جميع مستشفياتها والتذكرة بجنيه واحد تحصل على التشخيص والعلاج .

وكشف الدكتور هشام رامى ، أنه فى بعض الحالات يكون العلاج الدوائى أكثر من كافى ويتم الشفاء التام وفى بعض الحالات الأخرى نلجأ مع العلاج الدوائي إلى ما يعرف بالعلاج المعرفى السلوكى وهى عبارة عن جلسات نفسية لتغيير طريقة تفكير الشخص وتغير سلوكياته مما يساعده على الوقاية من التعرض للاكتئاب مرة أخرى .