شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: عرض إسبانى لتصنيع وتوريد 10 قطارات نوم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد تلقى عرض إسبانى لتصنيع وتوريد 10 قطارات نوم جديدة تضم في تركيبها 200 عربة نوم تخطط الهيئة لشرائها لتدعيم أسطولها من قطارات النوم وتحديثه والبالغ حاليا 6 قطارات.

وتخطط هيئة السكة الحديد لشراء 10 قطارات نوم جديدة ضمن توجه الهيئة نحو تحديث أسطول قطارات النوم بها المكون حاليا من 6 قطارات يتم تشغيلها للقيام برحلات يومية بين الإسكندرية والقاهرة وبين أسوان حسب حجم الطلب على استقلال قطارات النوم.

وتتفاوض هيئة السكة الحديد حاليا مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتصنيعها وتجميعها محليا بالاشتراك مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وتصل التكلفة التقديرية للعربات الـ 200 إلى 200 مليون دولار.

وقررت هيئة السكة الحديد شراء الـ 200 عربة نوم الجديدة فى إطار خطة متكاملة لدعم وتطوير وتحديث أسطول قطارات النوم بالهيئة لدعم السياحة وخدمة المناطق الأثرية والسياحية فى الأقصر وأسوان والإسكندرية، سواء من خلال السياحة المحلية أو الخارجية.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، تشمل تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة"، ووصل من هذه الصفقة حتى الآن 478 عربة عادية (ذات تهوية ديناميكية) و19 عربة درجة ثالثة مكيفة، بجانب التعاقد مع شركة تالجو الأسبانية لتصنيع وتوريد 6 قطارات مكيفة جديدة.

كما تعاقدت أيضا مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة.