اليوم.. قطع المياه عن مركزى كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان 24 ساعة للصيانة

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال ربط خط مياه الشرب بقطر 800 مم المخرج من محطة مياه فطيرة، مع تنفيذ أعمال تحسين خدمة مياه الشرب لقرى كوم أمبو ونصر النوبة.

وأوضحت الشركة فى بيانها أنه سيترتب على ذلك، قطع المياه عن المناطق الآتية: المناطق التابعة لمركز نصر النوبة وهى "قروى الدكة - قروى دهميت - مدينة كلابشة - قروى قورته - مدينة نصر النوبة - قروى المالكى - أجزاء من قروى عنيبة - وأجزاء من قروى خريت".

كما سيتم قطع المياه عن المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو "ضعف المياه" وهى "جميع قرى إقليت - قروى الكاجوج عدا سلوا قبلى - قروى المنشية عدا الغابة - أجزاء من قرية العتمور قبلى ـ قرية نجع العرب – قرية سبيل مكى – عمارات الصفوة – عمارات البشير – أجزاء من النجاجرة غرب"، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 8/10/2021 وحتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى السبت الموافق 9/10/2021.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.