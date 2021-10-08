شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأزهر يطلقان اليوم قافلة دعوية بالقليوبية حول "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، القافلة الدعوية المشتركة الحادية والثلاثون لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، إلى محافظة القليوبية، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن المقرر أن تضم القافلة، 5 من علماء الأزهر الشريف و 5 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام"، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.





وتضم القافلة كلا من:1. د/ أسامة فخري الجندي- مدير عام شئون المساجد - (المجمع الإسلامى) الحي الأول محلية 8

2. الشيخ/ جمال عبد العال مصطفى-وعظ القاهرة-(السيدة خديجة) الحي الأول محلية6

3. د/ محمد عبد العزيز الصفتي-الديوان العام -(الجامع الكبير) (الأشراف) – حي الشباب محطة سوق المدينة إسكان الشباب

4. الشيخ/ أحمد السيد أبو العزم محمد-وعظ القاهرة-(مالك الملك)- الحي الترفيهي قطعة9 خلف جهاز مدينة العبور

5. د/ على الله شحاتة الجمال-إمام وخطيب-مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)-(التوحيد) الحي الرابع أمام بوابة 7 جمعية أبو بكر الصديق للتنمية

6. الشيخ/ محمود محمد البكرى إبراهيم - وعظ القاهرة-(رياض الصالحين)- الحي الخامس ش النخلة بلوك 16005 قطعة 18

7. د/ مصطفى عبد السلام محمد -إمام وخطيب- مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) (ال100 متر )- حي الشباب إسكان الشباب محطة التكية

8. الشيخ/ أشرف صلاح السيد محمد-وعظ الجيزة-(مخلوف)- الحي الأول محلية 8

9. الشيخ/ محمد عبد الفتاح إمام-رئيس قسم الإرشاد بأوقاف القليوبية-(ورثة مخلوف)- الحي السادس بجوار المركز التجارى

10. الشيخ/ رمضان طلعت هيبة معوض -وعظ الجيزة-(الشهيد إبراهيم هلال)- الحي السادس بجوار المركز التجارى