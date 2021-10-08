شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بحضور رئيس أساقفة كانتربرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، أن حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة يعقد غداً بحضور جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى الذى وصل أمس الخميس، من المملكة المتحدة خصيصًا لهذا الغرض، على أن يتمم خدمة التدشين بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ومن جانبه، قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، إن الكنيسة بدأت في إرسال الدعوات للمسئولين وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة لحضور هذا الحدث التاريخي الذي يعزز مكانة مصر بين أشقائها الأفارقة حيث يشرف الإقليم الجديد للكنيسة على 10 دول إفريقية هى "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال" وترأسه مصر حاليا.

وأكد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية في بيان له، أن عددا غير قليل من قيادات اتحاد الكنائس الأنجليكانية العالمية أكد على مشاركته بالإضافة إلى رؤساء أساقفة من العديد من الدول الإفريقية الشقيقة سوف يشاركون في طقوس خدمة التدشين.

وكلف رئيس الأساقفة المركز الإعلامي للكنيسة بالتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتسهيل حضورهم وتغطيتهم لهذا الحدث الضخم مع تأكيده على التقدير العميق للإعلام والدور الذى يلعبه فى التعريف برسالة وأنشطة الكنيسة.

وأشار رئيس الأساقفة، إلى أن الكنيسة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا ومن ثم سوف تكتفي الكنيسة بعدد محدود في كاتدرائية جميع القديسين التي تتسع لأكثر من ألفى شخص مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال مدة الصلوات.