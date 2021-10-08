شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يفتتح سنودس الأساقفة 2023 اليوم بحضور الأنبا باخوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الكاثوليكية افتتاح قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية فى العالم، السينودس فى الفاتيكان حول السينودسية غدا، السبت، الموافق التاسع من أكتوبر الجاري مع تخصيص أوقات تفكير وتأمل فى ورش عمل مختلفة، يليها قداس احتفالى يوم، الأحد، الموافق العاشر من نفس الشهر، حيث يترأسه قداسة البابا فى كاتدرائية القديس بطرس.

ويشارك في السنودس الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، وعضو لجنة الإعلام بسينودس الأساقفة 2023، والمفوض من الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر لتفعيل السينودس.

وفيما يخص حضور قداسة البابا يومى السبت والأحد، من المقرر أن يشارك فى الجزء الأول من الأعمال، كما سيلقي خطابًا نحو الساعة التاسعة بتوقيت روما، ثم يليه سلام الكاردينال جون كلود هولريش، المُقرِّر الخاص بالسينودس، وبعد ذلك سيتم عرض شهادات حياة، ثم يتحدث الكاردينال ماريو جريش، الأمين العام للسينودس أمام الحضور، أما القدّاس البابوي يترأسه البابا يوم الأحد، الموافق العاشر من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة.