مائل للبرودة ليلاً.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، وذلك خلال الأسبوع المقبل حتى الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد 10 أكتوبر يسود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 1: 2 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن 2: 3 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتاخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وينشر الخليج 365 بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

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