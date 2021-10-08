شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالصعيد لطرح السلع واللحوم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أتاحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وعدم اقتصار هذه الخدمة على ما كان يعرف فى وقت سابق بالمواليد الجديدة من سن 2006 وحتى 2015 "، حيث أصبح إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، يبدأ من سن عامين فأكثر وذلك لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.