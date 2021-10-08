شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يقترن مع الشمس اليوم ويصل لأبعد نقطة عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر كوكب المريخ بالقرب من الشمس اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 من منظورنا على الأرض عند الساعة (03:35 صباحاً بتوقيت جرينتش)، وسوف يفصل بينهما 0°39 درجة، وهذا سيجعله غير مرصود تماما لعدة أسابيع، حيث سيكون مطموسا في وهج الشمس.

وكشفت الجميعة الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن المريخ سيكون في الجانب البعيد من النظام الشمسي بالنسبة لنا من الأرض، وكذلك في أبعد نقطة على مسافة 393,442,400 كيلومتر، نظرا لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

وإذا كان يمكن رصد كوكب المريخ في هذا الوقت فسوف يكون حجمه الظاهري صغيرا يبلغ قطره 3.6 دقيقة قوسية وسيكون خافتاً نظراً للمسافة الكبيرة.

وخلال الأسابيع التالية سوف يعود كوكب المريخ للظهور من جديد، حيث سيصبح مرئيا تدريجيا في السماء فجرا، وبعد ذلك سوف يصل إلى حالة التقابل حيث سيكون مرئيا طوال الليل في ذلك الوقت.

ويجب التذكير بعدم محاولة استخدام المنظار أو التلسكوب لرصد المريخ في الوقت الحالي نظرا لقربة من الشمس، وهذا خطير لأن الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الأجهزة ما قد يتسبب بإضرار العين.

وستكون الفرصة الحقيقية لرصد كوكب المريخ بالعين المجردة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2021، حيث يرصد منخفضا باتجاه الافق الشرقي قبل شروق الشمس، وفي النصف الأول من العام 2022 سوف يزداد لمعان المريخ تدريجيا إلى أن يصبح ملاحظا في السماء في ربيع 2022.