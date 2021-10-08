شكرا لقرائتكم خبر عن رغم زيادة الأسعار عالميا.. مصر تحتل مرتبة متقدمة بين أرخص الدول فى البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لموقع globalpetrolprices، والذي يرتب الدول بحسب أسعار بيع البنزين للمستهلك النهائي، فقد جاءت مصر في الترتيب 17 عالميا من حيث أرخص الدول في أسعار البنزين من بين 168 دولة.

وسبق مصر في الترتيب الدول الغنية بالنفط مثل فنزويلا والكويت والعراق، وحتى مع انخفاض الأسعار العالمية للبنزين، كان متوسط السعر المحلي أقل من السعر العالمي، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته خلال العام المالي السابق 2021/2020 فقد بلغت قيمة مخصصات دعم المواد البترولية في مصر حوالي 28.193 مليار جنيه مصرى.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، فيما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وقدم الخليج 365 بثًا مباشرًا، حول تفاصيل قرار تعديل أسعار البنزين، وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

وقررت اللجنة في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.