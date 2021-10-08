شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه المدارس بمنع الزحام من أولياء الأمور وتخصيص أوقاتا للزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والمدارس بمنع الزحام أمام بوابات المدارس، سواء من الداخل أو الخارج من قبل أولياء الأمور، على أن يتم تنظيم وتحديد أوقات لزيارة أولياء الأمور، مشيرة إلى أن منع الزحام ضمن خطة الوزارة الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين فى المدارس، مع عدم السماح لأى ولى أمر بالدخول إلا بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية من قياس حرارة وارتداء الكمامة.

وينطلق غدا السبت 9 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث تستقبل المدارس طلابها فى 12 محافظة، كما قررت المدارس تطبيق الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية.

وشدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا فى المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدى ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعى.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.

ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدة أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.