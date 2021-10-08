شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت سعر السولار ثبات لأسعار المواصلات العامة "الميكروباص" وخدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالى: بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، فيما تم تثبيت أسعار السولار عن 6.75 جنيهات للتر، ما يعنى ثبات أسعار المواصلات العامة.

ويعد تثبيت سعر بيع السولار، تثبيت لأسعار خدمات النقل والشحن، وذلك لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.