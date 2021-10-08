شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "بهايم".. حادث مروع بين شاحنة وأتوبيس فى الهند.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حادث مأساوى، لقي 12 شخصا مصرعهم، في الهند بعد انحراف أتوبيس كانوا يستقلونه عن الطريق واصطدامه بشاحنة.

وحسب موقع سكاى نيوز، قالت الشرطة الهندية إن الحادث وقع في منطقة بارابانكي، على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة لكناو، وقد أصيب 32 شخصا من إجمالي 60 راكبا كانوا على متن الأتوبيس.

وبحسب السلطات الهندية فإن سائق الأتوبيس انحرف عن المسار لتجنب الاصطدام بماشية ضالة على الطريق، الأمر الذي تسبب بوقوع الحادث.

وقال ضابط شرطة، إن هناك مخاوف من احتمال زيادة عدد القتلى حيث أصيب العديد من الركاب بجروح خطيرة.

ووفق إحصائيات الشرطة فإن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا في حوادث الطرق في مختلف أنحاء الهند. وتعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.