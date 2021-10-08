مصر للطيران تعلن توقف رحلاتها للعراق خلال فترة إغلاق المطارات هناك

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران، توقف رحلاتها الجوية الي بغداد ، بسب إغلاق مطاري بغداد وأربيل إعتبارا من الساعة 21:00 يوم 9 أكتوبر، وحتى الساعة 06:00 يوم 11 اكتوبر الجاري بتوقيت العراق، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة العراق.

وناشدت مصر للطيران في بيان صحفي مساء الخميس، العملاء الذين لديهم حجوزات على رحلات مصر للطيران إلى بغداد وأربيل خلال هذه الفترة ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 داخل مصر أو مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر حول العالم.

وكانت أعلنت السلطات العراقية، غلق جميع المطارات العراقية (بغداد - النجف الأشرف - البصرة - أربيل - السليمانية) اعتباراً من الساعة (21:00 ) يوم 9 أكتوبر وحتي الساعة (06:00) يوم 11 أكتوبر، وذلك بسبب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 أكتوبر 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.