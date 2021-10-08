شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل : تجديد حبس المتهمين أون لاين في القضايا الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المحاكم المصرية لديها ميزة إقامة الدعوى عن بعد، وتملك أرشيف إلكتروني لمختلق القضايا، فضلا عن مكتب أمامي بعدد كبير من المحاكم يجري فيه قيد الدعاوي والاستعلام عنها في مكان واحد دون الحاجة إلى البحث عن الموظفين.

وأضاف عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استحداث نظام تجديد الحبس أون لاين في القضايا الجنائية، مشيرا إلى أنه قبل نهاية العام ستعمل جميع محاكم الاستئناف بنظام تجديد الحبس عن بعد.

وتابع وزير العدل أن عدد القضايا في مصر وصل إلى 11 مليون قضية في السنة، موضحا أن ذلك يعكس الثقة في القاضي، لأن المجتمع المتحضر يلجأ إلى القضاء بدلا من أخذ الحق بالذراع.

وأردف عمر مروان أن ثقة المواطنين في القضاء دفعتهم إلى تقديم الدعاوي والقضايا مردفا: "إذا لم أكن أثق في هذا القضاء لن أذهب إليه".

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مدينة العدالة جزء من العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مدينة ذكية، والرئيس السيسي وجه بوجود مدينة العدالة داخل حيز مؤسسات الدولة.

وأضاف المستشار عمر مروان، أن السبب في تأخر تعيين القضاة هو عدم وجود مقرات للنيابات، خاصة أن القاضي يبدأ من منصب وكيل النائب العام.

وتابع أنه من أجل تعيين أعداد جديدة نحتاج بناء للمقرات وحاليا يوجد حركة أسرع في التعيينات لسد الفجوة العددية بين القضاة ووكلاء النيابة.

وأوضح ، أن مصر ستكون من رواد منظومة القضاء بسبب منظومة تحويل الكلام الشفوي إلي مكتوب، وسيتم تطبيقها بناء علي أجهزة متواجدة في المحكمة التي ستقوم بتحويل كلام القاضى إلي صيغة مكتوبة، وكذلك المحامي والمتهمين بداخل القاعة لتسهل العمل داخل المحاكم.