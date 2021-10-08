شكرا لقرائتكم خبر عن "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد.. وفلسفة الحرب في الإسلام".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد .. وفلسفة الحرب في الإسلام"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، وشددت على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، أن الشهادة في سبيل الوطن عز وشرف ، وأن قاعدة الإسلام الراسخة هي السلم ، أما الحرب فلضرورة الدفاع وحماية الأوطان ومصالحها الاستراتيجية.

كما أكد جمعة، أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، وأن جيل أكتوبر الجديد جيل عظيم أيضًا يبني ويحمي، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا جديدًا، يكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو حتى الآن، 218 مسجدًا، منها 195مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و 23 مسجدًا صيانًة وترميمًا.