شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد تعديلها 25 قرشًا للتر وثبات سعر السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الأسعار الجديدة للبنزين، وفقا للقرار الأخير لوزارة البترول والثروة المعدنية الذي نشر في الجريدة الرسمية والتي جاءت كالتالي:- - بنزين 95 معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 9 جنيهات للتر.. السعر الحالي 9.25 جنيها للتر. - بنزين 92.. معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 8 جنيهات للتر.. السعر الحالي 8.25 جنيها للتر. - بنزين 92.. معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 8 جنيهات للتر.. السعر الحالي 8.25 جنيها للتر. - بنزين 80.. معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 6.75 جنيها للتر.. السعر الحالي 7 جنيهات للتر. - غاز طبيعي مضغوط للسيارات سعر المتر مكعب 3.75 جنيها. - غاز طبيعي مضغوط للسيارات سعر المتر مكعب 3.75 جنيها. وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 202، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.