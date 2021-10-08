شكرا لقرائتكم خبر عن 300 حديقة بالقاهرة تستقبل زوارها اليوم مجانا احتفالا بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل 300 حديقة بالقاهرة اليوم، الجمعة، استقبال زوارها مجانا، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بناء على قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بفتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة بالتزامن مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر.
وتحتفل مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.