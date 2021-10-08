شكرا لقرائتكم خبر عن 300 حديقة بالقاهرة تستقبل زوارها اليوم مجانا احتفالا بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل 300 حديقة بالقاهرة اليوم، الجمعة، استقبال زوارها مجانا، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بناء على قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بفتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة بالتزامن مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر.

وأعدت حدائق القاهرة برامج ترفيهية لاستقبال الزوار، على رأسها الحديقة الدولية، حيث سيتم تشغيل الأغانى الوطنية وبرامج ترفيهية بمسرح الطفل، كما تم تخفيض الخدمات المقدمة للمواطنين من المطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية بالحديقة الدولية وصلت لـ50% .

وتحتفل مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.