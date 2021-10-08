شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التخطيط بمشروع الفيروز: الأسماك المنتجة تتمتع بـ"زيرو" بكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ناصر كمال الدين مدير التخطيط بمشروع الفيروز السمكى، إن مصر من أوائل الدول في استخدام مياه البحر في الاستزراع السمكى، مشيرا إلى أن هناك صفر تلوث في الأسماك المستزرعة في هذا المشروع، وهو من أكبر مشروعات الاستزاع السمكى.

وأضاف مدير التخطيط بمشروع الفيروز السمكى، في تصريحات لبرنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الأعلاف المستخدمة في المشروع مصنعة محليا بنسبة بورتين متعارف عليها دوليا وهناك معامل تجرى من خلالها مراقبة كل مراحل المشروع، وتفحص الأعلاف ومدى صلاحيتها واستخدامها للتحول لصالح المشروع.

وتابع مدير التخطيط بمشروع الفيروز السمكى: نظام الصرف يبدأ من الحوض حتى الصرف الرئيسى بأطوال كبيرة، والأسماك المستزرعة تتمتع بزيرو بكتيريا، كما أن المشروع يعد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.