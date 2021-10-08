شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك تصل مصر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

ننشر رابط نتائج تنسيق الجامعات لطلاب الشهادات الفنية لعام 2022

الأرصاد: طقس خريفى أول أيام الدراسة وانعدام فرص سقوط الأمطار

اعرف مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد

وزير الزراعة يعلن موافقة الإمارات على استيراد الدواجن المصرية المصنعة ومنتجاتها

انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة لتحويل مسار خط شبرا الخيمة

حدائق القاهرة تفتح أبوابها مجانا احتفالا بانتصارات أكتوبر

التعليم: الطالب دون سن الـ 12 عاما غير مطالب بارتداء الكمامة مع بداية الدراسة

الصحة: 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك تصل مصر خلال أيام

وزير التعليم العالى يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

استمرار طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 20%

التنمية المحلية تنظم دورات تدريبية لتنمية قدرات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم

القوى العاملة تعلن تحصيل 344 ألف جنيه جزء من مستحقات طبيب مصرى بجدة