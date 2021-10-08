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منها الحروق العميقة.. الصحة تكشف 4 أسباب وراء نقص "الألبومين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك، يوضح 4 أسباب تؤدي إلى حدوث نقص في الألبومين (أحد مشتقات البلازما والبروتين الأساسي الموجود في الدم ويتم إنتاجه بالكبد).

واستعرضت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الأسباب على النحو التالي:

- نقص إنتاج الألبومين في الكبد والذي يحدث نتيجة الإصابة بأمراض الكبد المزمنة وسرطانات أو فشل الكبد.

- أمراض الكلى التي يتم خلالها إفراز الألبومين في البول بكميات كبيرة.

- حالات الحروق العميقة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الألبومين في الدم.

- لوكيميا الدم وسرطانات الدم الليمفاوية.

وتابعت وزارة الصحة: التبرع بالبلازما يساعد في علاج أصحاب الأمراض الخطيرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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