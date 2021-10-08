تسبب أضراراً للعين.. الجمعية الفلكية تحذر من ظاهرة فلكية تحدث غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب المريخ، يمر بالقرب من الشمس غداً الجمعة 8 أكتوبر، في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت السعودية، 7.35 صباحاً بتوقيت مصر.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيفصل بينهما 0°39' درجة وهذا سيجعله غير مرصودا تماما لعدة أسابيع، حيث سيكون مطموس في وهج الشمس.

وأضافت أن المريخ سيكون في الجانب البعيد من النظام الشمسي بالنسبة لنا من الأرض وكذاك في أبعد نقطة على مسافة 393,442,400 كيلومتر ( نظرا لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

وتابعت الجمعية: "وإذا كان يمكن رصد كوكب المريخ في هذا الوقت فسوف يكون حجمه الظاهري صغيرا يبلغ قطره 3.6 دقيقة قوسية وسيكون خافتاً نظراً للمسافة الكبيرة".

وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع التالية سوف يعود كوكب المريخ للظهور من جديد، ليصبح مرئيا تدريجيا في سماء الفجر، وبعد حوالي العام سوف يصل إلى حالة التقابل، ليكون مرئيا طوال الليل في ذلك الوقت.

ودعت الجمعية الفلكية، إلى عدم محاولة استخدام المنظار أو التلسكوب لرصد المريخ في الوقت الحالي نظرا لقربة من الشمس وهذا خطير لأن الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الأجهزة ما قد يتسبب بأضرار العين.

وتابعت: ستكون الفرصة الحقيقية لرصد كوكب المريخ بالعين المجردة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2021 حيث يرصد منخفضا باتجاه الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، وفي النصف الأول من العام 2022 سوف يزداد لمعان المريخ تدريجيا إلى يصبح ملاحظا في السماء في ربيع 2022.

الصورة المرفقة: محاكاة حاسوبية تظهر المريخ خلف الشمس مباشرة من منظورنا على الأرض يوم اقترانه بالشمس.