أخبار مصر

أبطال أكتوبر.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - 48 عاما مرت على ملحمة انتصار حرب 6 أكتوبر عام 1973، وستظل هذه اللحظة الاستثنائية من التاريخ المصرى والعربى خالدة، وننشر قائمة لقادة الجيش المصرى وأبطال أكتوبر فى ذكرى الانتصار العظيم  في معركة استرداد الأرض والكرامة.

أبطال أكتوبر.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
أبطال أكتوبر.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

الرئيس الأسبق أنور السادات

الرئيس الأسبق أنور السادات

قادرة حرب أكتوبر 1

قادرة حرب أكتوبر 

 

قادة معركة النصر
قادة معركة النصر

 

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قادة النصر
قادة النصر
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أبطال أكتوبر
أبطال أكتوبر

 

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