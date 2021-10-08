أبطال أكتوبر.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - 48 عاما مرت على ملحمة انتصار حرب 6 أكتوبر عام 1973، وستظل هذه اللحظة الاستثنائية من التاريخ المصرى والعربى خالدة، وننشر قائمة لقادة الجيش المصرى وأبطال أكتوبر فى ذكرى الانتصار العظيم في معركة استرداد الأرض والكرامة.

أبطال أكتوبر.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الرئيس الأسبق أنور السادات قادرة حرب أكتوبر

قادة معركة النصر

قادة النصر





أبطال أكتوبر



