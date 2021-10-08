شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول منظومة الحجر الزراعى بالإنتاج الحربى : المنظومة أصبحت مميكنة لتسريع الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام مصطفى عبد العزيز، مسئول المنظومة الحجر الزراعى، بمركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، إن المنظمة تعمل من أول ما يبدأ المستورد يطلب إذن الاستيراد حتى يتقدم بطلب الفحص وعملية الاستيراد للمنتجات الزراعية ، ويتم عمل مكينة لهذه الدورة بالكامل .

وأضاف مسئول المنظومة الحجر الزراعى ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المنظومة تتيح التحصيل الالكمترونى ، من خلال تقديم إذن استيراد وطلب الفحص ويذهب الطلب للإدارة المركزية للحجر الزراعى التي توافق على اذن الاستيراد ثم طلب الفحص وتحدد المنفذ الذى ستذهب إليه الشحنة.

وأوضح مسئول المنظومة الحجر الزراعى، أن كل هذا يتم من خلال دورة عمل مميكنة دون أن ينزل صاحب الإذن، ليتابعه ولكن يتابع من خلال الانترنت ، وهذا يأخذ وقت أقل ويوفر وقت كثير، والشحنة لا تظل كثيرا ، حيث إن المنظومة الجديدة أسرع من النظام القديم .