شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التموين بالإنتاج الحربى: جمعنا 18 مليون استمارة لمتلقى الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة أحمد رمضان، مسئولة منظومة التموين بمركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، إن المنظومة جمعت كل الاستمارات الخاصة بالمواطنين المتلقين الدعم، حيث جرى جمع 18 مليون استمارة بـ200 مليون وثيقة.

وأضافت منظومة التموين بمركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: أرشفنا كل الاستمارات، وندقق البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل التأكد من أن الرقم القومى صحيح وصلة القرابة.

وتابعت منظومة التموين بمركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى: حذفنا كل الأرقام القومية غير الصحيحة، حيث حذفنا أكثر من 10 ملايين رقم قومى غير صحيح ومن لم يستكمل بياناته، وحذفنا كل الوفيات، وأصبح لدينا قاعدة بيانات مدققة، والمنظومة أصبحت مميكنة على أرض الواقع.