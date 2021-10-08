شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: تشفير كل بيانات المواطنين ومنع اختراقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى محمد عبد الرحمن مسئول قسم أمن المعلومات بمركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، إن المنظومة تقوم بتأمين بيانات المواطنين، بجانب الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطن، وهذه البيانات يجرى تشفيرها.

وأضاف مسئول قسم أمن المعلومات بمركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تجرى معرفة أكثر البوابات الحكومية التي يتم محاولات اختراقها، ورصد هذه المحاولات وغلق كافة سبل الاختراقات.

وتابع مسئول قسم أمن المعلومات بمركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى: لدينا أجهزة متطورة للغاية ولدينا أحدث التكنولوجيا في تأمين بيانات المواطنين، موضحا أن مسئولية تأمين البيانات منقسمة بين المستخدم والرجل الذى يؤمن البيانات، فهذا ليست مسئولية الرجل الذى يؤمن البيانات ولكن أيضا المواطن لابد أن يكون على علم بمحاولات اختراق بياناته وحمايتها.