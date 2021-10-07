شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادى: تشكيل لجنة للتحول من الكتاب الورقى للإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة استعدت بشكل جيد للعام الدراسى الجديد، حيث تم الإعلان عن جداول الفصل الدراسى الأول منذ أسبوع للطلاب، وتم توجيه كل القطاعات التعليمية للتحول إلى نظام الساعات المعتمدة لتحقيق رؤية الدولة بشأن تطوير التعليم.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن معظم الكليات صدرت لها الساعات المعنمدة والباقى الكليات ما زالت قيد الدراسة، بجانب تشكيل لجان وتدريبات مكثفة للتحول من الكاتب الورقى للكتاب الإلكترونى وتم عمل لائحة لهذا التحول خاصة في قطاع الإنسانيات .

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تم تطعيم 65% من طلاب الجامعة بلقاحات كورونا، كما أن المدن الجامعية بدأت في استقبال الطلاب الجدد استعدادا للعام الدراسى الجديد.