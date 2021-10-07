شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق تنفى ردم الرياح التوفيقى وتؤكد: ننشئ طريقا جديدا على جانبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا مساء اليوم، كذبت فيه ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "باي منطق يتم ردم الرياح التوفيقي لعمل طريق"، مؤكدة تفاصيل ما يحدث في النقاط التالية:

1. تقوم هيئة الطرق والكبارى بإنشاء طريق بنها المنصورة لاتجاه المنصورة علي البر الشرقي من الرياح التوفيقى بطول 73 كيلو متر ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات على أن يكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات أيضا مما سيساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

2ـ تتم أعمال إنشاء الطريق المتجهة الى المنصورة على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية الماء المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

3ـ تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزاره الري في اطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجة أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحماية المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الاراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي وكذلك حماية الطريق.

وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيانها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة والحصول الى كافة أخبار المشروعات التي تنفذها الهيئة وكل ما يتعلق بكافة الاستفسارات المتعلقة بهذه المشروعات من المصادر الرسمية.