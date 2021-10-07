شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر ويشكره لوقوف مصر بجانب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، معربًا في الوقت ذاته عن شكره وامتنانه لوقوف مصر إلى جانب لبنان وشعبه.



تغريدة سعد الحريري

وقال سعد الحريري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم: "أبرق الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، ومتمنيا أن يعيدها الله على جمهورية #مصر العربية وشعبها الشقيق بالخير والاستقرار والازدهار".



جانب من تغريدة سعد الحريري

وأعرب الحريري عن "شكره وامتنانه لوقوف مصر إلى جانب لبنان وشعبه، ومبادرتها الدائمة لرفع الضيم عن أهلنا والتخفيف من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، وآخرها المبادرة الكريمة المتعلقة بتزويد لبنان بالغاز المصري".