شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والكنيسة تحت لواء "تحيا مصر" باحتفالية نصر أكتوبر الـ48 فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي رجال الأوقاف والكنيسة معاً تحت لواء "تحيا مصر" رافعين علامة النصر، اليوم الخميس، وذلك باحتفالات الذكرى الـ 48 لانتصار حرب أكتوبر 73، في ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد.

والتقطت صورة تجمع بين أحد مشايخ مديرية الأوقاف، وأحد رجال الكنيسة بمحافظة بورسعيد، رافعين علامة النصر خلال وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى الجندى المجهول فى ميدان الشهداء بنطاق حي الشرق.

ووضع محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق؛ وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، بمشاركة أطفال 8 محافظات حدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذى تنظمه وزارة الثقافة.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من الشباب حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن جنود القوات المسلحة البواسل سطروا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة أروع ملاحم الانتصار وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية، وأثبتوا للعالم أجمع أن الجيش المصري جيش قوي يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم تلك الذكرى العطرة على أبناء المحافظة بكل الخير ودوام التوفيق، والمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وهنأ محافظ بورسعيد، أهالي المدينة الباسلة، بحلول الذكرى الـ48 لإنتصارات أكتوبر، مؤكداً علي أن هذه الذكرى ستظل محفورة في أذهان المصريين لما فيها من بسالة وتضحية لرجال القوات المسلحة المصرية لتحرير أرض الفيروز سيناء.