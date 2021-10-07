شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ﻋﺠﻠﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺪوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "ﻋﺠﻠﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺪوران.. ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.. 21 مليار ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ.. ﻣﺼﺮ ﺗﻨﺸﺊ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻐﺰل ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ بالمحلة.. ﻋﻮدة اﻟﺮﻳﺎدة ﻟﻠﻘﻄﻦ المصرى ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺪاول.. ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﺞ والمصانع ﻣﻦ1.5 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر إﻟﻰ 4 ملايين سنويا دﻋﻢ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺂﻻت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮا وأﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن.

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