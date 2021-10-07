شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر رابط نتائج تنسيق الجامعات لطلاب الشهادات الفنية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى اليوم الخميس، نتائج تنسيق طلاب الشهادات الفنية لعام 2022، موضحة أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الإثنين الموافق 27/9/2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني، ويأتى هذا فى إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح بيان وزارة التعليم العالى أنه قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

ولفتت الوزارة إلى أنه بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وذكرت أن عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية للكليات الجامعية بلغ 22809، وللمعاهد التابعة للوزارة 217984، والإجمالى 240793 طالبا، واستنفد (2462) طالب وطالبة رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.