شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان ليبيا: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا بموعدها 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها في 24 ديسمبر، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأعضاء اتحاد الطلبة في ليبيا، أكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر، كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب -حسبما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية- أن ذلك جاء خلال لقاء عقيلة صالح مع أعضاء اتحاد الطلبة في ليبيا بمدينة القبة، لبحث قضايا ومشاكل الطلاب وشريحة الشباب بوجه عام.