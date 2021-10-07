شكرا لقرائتكم خبر عن "خبايا الذهب".. عرض 747 قطعة أثرية جديدة لأول مرة داخل معرض متحف الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مساء اليوم الخميس، افتتاح فعاليات معرض (خبايا الذهب) داخل متحف الأقصر بكورنيش النيل، والذي يضم 747 قطعة ذهبية متنوعة تعرض لأول مرة، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، لليوم السابع، إن معرض خبايا الدهب، يضم 747 قطعة أهمها مجموعة أساور من الذهب عثر عليها في معبد الأقصر سنة 1966-1968م، والتى تشمل أسورة من الذهب مجدولة مزخرفة برأس ثعبان، زوج قرط من الذهب أحدهما مزخرف بثلاث خرزات من الفاينس، فردة قرط ذهبي به خمس خرزات، خاتم من الذهب لطفل على قمته جعران عثر عليهما في حفائر البعثة الأمريكية الهولندية- برانيس بالبحر الأحمر، قطعتان من الذهب على شكل أساور وقطعة من الذهب على شكل صدفة من منطقة آثار القرنة أثناء عمل البعثة الإسبانية.

كما ضم المعرض مجموعة من الرقائق الذهب مستطيلة الشكل عليها خرطوش الملك رمسيس الحادي عشر، عمود نذري ومعه 29 عملة ذهبية عثر عليهم بدراع أبو النجا- البعثة الاسبانية، 690 عملة ذهبية من حفائر الدير الأبيض بسوهاج من عصر الامبراطورية اليونانية إلى الإمبراطورية البيزنطية، 4 دنانير ذهبية من العصر الأموي، كنز الدير الأبيض بسوهاج ويرجع للقرن الرابع الميلادي.